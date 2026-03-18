Ливерпуль - Галатасарай 4:0: обзор матча и результат игры 18.03.2026

В среду, 18 марта, Ливерпуль принимал на своем поле Галатасарай в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Арне Слота в первом тайме отыграла минимальное отставание после поражения в первом поединке, а во втором добила своего турецкого соперника, одержав итоговую разгромную победу со счетом 4:0.

Ливерпуль открыл счет в матче в середине первого тайма усилиями Доминика Собослаи, который результативным ударом завершил передачу низом с углового. Еще до перерыва хозяева поля могли выйти вперед в двухматчевом противостоянии, заработав право на пенальти, однако Мохаммед Салах ударом с точки не сумел переиграть голкипера.

Тем не менее уже в начале второй половины встречи мерсисайдцы за пару минут обеспечили себе весомое преимущество. Сначала на 51-й минуте Юго Экитике замкнул прострел от Салаха, а затем Райан Гравенберх успешно сыграл на добивании после того, как голкипер справился с ударом египтянина.

А на 62-й минуте Салах все же забил сам, закрутив мяч под дальнюю левую стойку из-за пределов штрафной, и установил окончательный результат встречи. Еще два гола Ливерпуля во втором тайме были отменены.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Ливерпуль встретится с ПСЖ, который на стадии 1/8 финала расправился с Челси, дважды разгромив лондонцев - 5:2, 3:0.

Статистика матча Ливерпуль - Галатасарай 1/8 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль - Галатасарай 4:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Собослаи, 25, Экитике, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62

На 45+4-й минуте Салах не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 5.02 - 0.18

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 32 - 4

Удары в створ: 16 - 1

Угловые: 6 - 2

Фолы: 15 - 7

Ливерпуль: Алиссон - Фримпонг (Джонс, 67), Конате, ван Дейк, Керкез - Собослаи, Гравенберх (Ньони, 89), Мак Аллистер - Салах (Гакпо, 74), Экитике (Кьеза, 89), Вирц (Нгумоа, 89).

Галатасарай: Чакыр - Бои (Сане, 46), Синго, Бардакджи (Элмалы, 73), Якобс - Торрейра (Акгюн, 60), Лемина - Шоллои, Сара, Йылмаз - Осимхен (Ланг, 46, Икарди, 80).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!