Третий мотогонщик сезона-2025 определился с будущим

Итальянец не будет делать резких движений.
Сегодня, 14:17       Автор: Антон Федорцив
Марко Бедзекки / Getty Images
Марко Бедзекки / Getty Images

Пилот Марко Бедзекки продолжит выступления за команду Априлья. Итальянский мотогонщик заключил длительный контракт с конюшней, сообщает официальный сайт MotoGP.

Априлья подтвердила союз "брачной" фотографией Бедзекки с мотоциклом. Грядущий сезон станет для итальянца вторым в команде. Раньше он защищал цвета VR46.

В прошлом году Бедзекки финишировал третьим в общем зачете пилотов. Он одержал 3 победы и 9 раз взошел на подиум.

Напомним, француз Фабио Куартараро подписал предварительный контракт с новой конюшней.

motogp Априлья Марко Бедзекки

