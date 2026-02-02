Бывший пилот Макларена назвал претендента на титул чемпиона Ф1 сезона-2026

Бывший пилот Макларен и Уильямс Мартин Брандл поделился ожиданиями от борьбы за титул в сезоне 2026 года.

"Джордж Расселл, должно быть, чувствует, что у него есть шанс выиграть титул. Кими Антонелли будет еще ближе в этом году. Теперь у него есть опыт, хотя в прошлом году у Кими не задались около девяти гонок. Но удивительно, что, будучи таким молодым, он не опустил голову и к финалу сезона смог приблизиться к Джорджу", - сказал Мартин.

Это хорошая пара пилотов, но новые машины будут время от времени капризными в определённых условиях: на рестартах после машины безопасности, в сухую и влажную погоду, в ситуациях "будет - не будет" и тому подобных. Опыт Джорджа даст о себе знать. Если бы пришлось делать прогноз, я бы поставил на победу Джорджа. Но оба будут невероятно сильны.

