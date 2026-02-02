iSport.ua
Кривбасс установил новый рекорд сезона Суперлиги

Обновил рекорд результативности.
Сегодня, 12:26       Автор: Валентина Чорноштан
БК Кривбасс / Getty Images
БК Кривбасс / Getty Images

Баскетбольная команда Кривбасс сумела установить рекорд по количеству очков в одном матче.

Накануне прошел матч в рамках Суперлиги, в котором команда из Кривого Рога одолела Ровно со счетом 108:81.

Тем самым Кривбасс обновил рекорд Суперлиги по количеству очков за игру. До этого рекордное достижение составляло 103 очка.

Предыдущее достижение было установлено в матчах Ровно против Прикарпатья-Говерлы (103:61) и Харьковские Соколы против Запорожья (103:94).

Узнать другие результаты чемпионата Украины по баскетболу можно на нашем сайте.

