Арсенал потерял "ложную девятку" до конца сезона

Чемпион Европы не поможет "канонирам".
Сегодня, 12:43
Микель Мерино / Getty Images
Универсал Микель Мерино надолго попал в лазарет. Лондонский Арсенал подтвердил тяжелую травму испанца на официальном сайте клуба.

Хавбека ждет хирургическое вмешательство на кости правой ноги. Далее Мерино будет проходить длительную реабилитацию. В кампании 2025/26 он больше не появится на поле.

В нынешнем сезоне Мерино провел 33 поединка во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативных передачи. Контракт испанца с "канонирами" действует до лета 2028 года. В позапрошлое лето Арсенал отдал за него 32 млн евро.

К слову, полузащитник Сандро Тонали попал в сферу интересов Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Мерино

