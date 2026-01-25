Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал

В дебюте соперники действовали осторожно. Первый момент возник на 18-й минуте – Ламменс парировал удар Субименди головой. А вот на 29-й Эдегор с рикошетом от Мартинеса в касание замкнул передачу Саки с правого фланга.

МЮ повел вперед Фернандеш. В двух атаках подряд португальцу помешали акцентировано пробить. Сравнял же счет Мбемо, воспользовавшись опрометчивой передачей Субименди в центр штрафной.

Перед перерывом Мбемо мог оформить дубль, но пробил выше ворот. Зато на старте второй половины "красных дьяволов" вывел вперед Доргу. Фернандеш пробросил мяч мимо Субименди, а одноклубник вогнал сферу под перекладину.

Новая вспышка активности пришлась на финальные 10 минут. Сначала Мерино перед воротами МЮ завершил розыгрыш углового. Но потом Кунья классно уложил под штангу "канониров" с разворота – 2:3 в итоге!

Статистика матча Арсенал – Манчестер Юнайтед 23-го тура чемпионата Англии

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голы: Мартинес, 23 (автогол), Мерино, 84 – Мбемо, 37, Доргу, 51, Кунья, 87

Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 0.74

Владение мячом: 57 % - 43 %

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 9 - 2

Фолы: 11 - 9

