Арсенал уверенно одолел Лидс
Лидер английской Премьер-лиги сразу захватил инициативу. Однако, стартовый напор лондонцев успеха не имел. Более того, первый острый момент упустили "павлины" – Ампаду с дистанции пробил выше ворот.
Арсенал продолжил атаковать и создал гандикап до перерыва. Сначала Субименди замкнул ближнюю штангу после навеса Мадуэке. А потом Дарлоу выпустил за линию собственных ворот подачу того же Мадуэке с углового.
Лидс пытался вернуться в игру во втором тайме. В частности, Стрейк проверил бдительность Райи после стандарта. Но на 69-й минуте разгромным счет сделал Йокерес, замкнув перед воротами прострел Мартинелли.
В финальные минуты самым активным был Жезус. Бразилец упустил две возможности, но забил с третьей попытки. На 86-й минуте нападающий получил передачу в центре штрафной, качнул защитника и пробил в угол – 0:4 в итоге.
Арсенал оформил первую победу за четыре тура. "Канониры" набрали 53 очка и останутся первыми в турнирной таблице. Лидс в свою очередь – на 16-й позиции (26 пунктов).
Статистика матча Лидс – Арсенал 24-го тура чемпионата Англии
Лидс – Арсенал – 0:4
Голы: Субименди, 27, Дарлоу, 38 (автогол), Йокерес, 69, Жезус, 86
Ожидаемые голы (xG): 0.15 - 2.14
Владение мячом: 49 % - 51 %
Удары: 3 - 14
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 4 - 12
Фолы: 10 - 7
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!