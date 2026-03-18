Кудровка официально расторгла контракт с центральным защитником

Команда расстается с игроком, прошедшим путь от ПФЛ до УПЛ.
Сегодня, 11:42       Автор: Валентина Чорноштан
Иван Мамросенко / Getty Images
Иван Мамросенко покинет команду дебютанта УПЛ по решению руководства черниговского клуба.

Кудровка расторгла контракт с 25-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.

"Спасибо Ивану за важный вклад в становление нашей команды и прогресс вместе с клубом: от участника ПФЛ до амбициозного новичка УПЛ! Желаем успехов и достижений в дальнейшей карьере", — написала пресс-служба клуба.

Напомним, что Мамросенко начал свою карьеру в Кудровке с января 2024 года. За этот сезон он провел 8 матчей без результативных действий.

К слову, Ребров определился с выбором защитника на мартовские матчи.

