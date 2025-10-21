iSport.ua
У лидера Кудровки диагностирован разрыв мышцы

Потеряла Тотовицкого из-за рецидива травмы.
Сегодня, 14:07       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Тотовицкий / Football.ua
Андрей Тотовицкий / Football.ua

В понедельник прошёл матч 9-го тура УПЛ между Кудровкой и Металлистом — игра закончилась вничью 1:1.

Лидер Кудровки Андрей Тотовицкий не принял участия в поединке — причиной стал разрыв икроножной мышцы.

Отмечается, что эта проблема беспокоила Андрея в последние годы карьеры.

В клубе считают, что 32-летний полузащитник сможет вернуться в строй до зимнего перерыва в УПЛ.

В нынешнем сезоне УПЛ Андрей Тотовицкий провёл шесть матчей, в которых отметился одним голом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Тотовицкий Кудровка

