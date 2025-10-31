iSport.ua
Кудровка минимально обыграла Оболонь

Подопечные Василия Баранова провели уверенный матч.
Сегодня, 20:02       Автор: Андрей Безуглый
Кудровка / fckudrivka.com
В пятницу, 31 октября, Кудровка принимала дома Оболонь в рамках 11-го тура УПЛ.

Хозяева намного активней начали матч, и имели несколько неплохих возможностей открыть счет. Однако долго держать высокий темп у Кудровки не вышло.

Вскоре стало понятно, что Оболонь совсем без идей, как играть против соперника. Подопечные Антоненко хоть и получили мяч в свое расположение, однако ничего не могли придумать в атаке.

В итоге хозяева все же забили свой гол благодаря стандарту. Сначала Думанюк попал в штангу, но сам же добил мяч в ворота.

Во втором тайме Оболонь наконец проснулась и стала серьезной угрозой для ворот хозяев, но Яшков играл уверенно и не позволил "пивоварам" сравнять счет.

Кудровка - Оболонь 1:0
Гол: Думанюк, 39

Кудровка: Яшков – Мельничук, Сердюк, Векляк (Мамросенко, 90+1), Мачелюк – Думанюк, Лосенко (Матвеев, 90+1), Козак, Сторчоус (Легостаев, 74), Свитюха (Морозко, 59) – Фримпонг (Литовченко, 74).

Оболонь: Федоровский – Е. Шевченко (Мединский, 84), Дубко, Ломницкий, Семенов (Е. Пасич, 73), Ильин – Черненко (Товарчи, 84), Чех, Слободян – Бычек (Нестеренко, 73), Суханов (Прокопенко, 77).

