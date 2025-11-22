iSport.ua
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников

"Горняки" оформили очередную победу.
Вчера, 19:55       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / ФК Шахтер
Шахтер / ФК Шахтер

Команда Арды Турана быстро завладела инициативой. Самым активным в дебюте был Эгиналдо. Сначала бразилец сыграл головой на ближней штанге (сэйв), а затем едва не перебросил голкипера после забрасывания из глубины.

Ближе к перерыву Бондаренко головой пробил мимо ворот после передачи Марлона. Впрочем, Шахтер успел открыть счет до перерыва. В затяжной атаке "горняков" на первой добавленной Бондарь с линии штрафной пробил кипера.

На старте второго тайма Шахтер закрепил преимущество. Для начала Тобиас сыграл на добивании после упущенного Эгиналдо момента. А в следующей атаке Мейреллиш перехватил неудачную передачу Федоривского и забил в пустые.

Еще через несколько минут "пивовары" оказались в меньшинстве. Как следствие, Шахтер забил еще трижды после удаления. Наконец-то отличился Эгиналдо, который из пределов штрафной завершил еще одну атаку "горняков".

А потом отличились ребята со скамейки запасных. Изаки реализовал выход один на один с голкипером после передачи Бондаренко. А вот Элиас искусно отправил мяч в дальний угол после передачи Педриньо – 0:6 в итоге.

Благодаря победе Шахтер восстановил преимущество наверху турнирной таблицы. Подопечные Турана имеют в активе 30 очков. Черкасский ЛНЗ набрал на четыре пункта меньше. Оболонь же – на 11-й строчке (16 очков).

Статистика матча Оболонь – Шахтер 13-го тура чемпионата Украины

Оболонь – Шахтер – 0:6
Голы: Бондарь, 45+1, Тобиас, 48, Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаки, 80, Элиас, 82

Удары: 5 - 19
Удары в створ: 3 - 11
Угловые: 3 - 7
Фолы: 10 - 7

Оболонь: Федоривский – Ильин (Пасич, 85), Приймак, Курко (Чех, 72), Дубко, Шевченко – Мединский (Устименко, 61), Семенов (Черненко, 85), Прокопенко (Бычек, 72) – Слободян, Суханов

Шахтер: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Марлон (Матвиенко, 70), Педриньо Азеведо – Бондаренко, Очеретько, Гомес (Крисков, 70) – Эгиналдо (Лукас, 79), Мейреллиш (Элиас, 60), Невертон (Изаки, 60)

Предупреждения: Приймак, Суханов, Чех

Удаление: Суханов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Оболонь

