Полесье легко разгромило новичка чемпионата

"Волки" намного лучше распорядились моментами.
Сегодня, 19:59       Автор: Андрей Безуглый
Полесье / upl.ua
Полесье / upl.ua

В субботу, 25 октября, Оболонь принимала дома Полесье.

Гости ожидаемо забрали мяч под контроль и старались найти бреши в обороне соперника. Но первый момент остался за Оболонью, однако после удара Устименко мяч оказался у Волынца.

Открыть счет удалось на 31-й минуте, Велетень головой скинул Андриевскому, который легко расстрелял ворота. И почти сразу же хавбек "волков" записал на свой счет еще и гол, получив от Филиппова идеальный пас.

До конца тайма еще и Брагару отличился голом, но взятие не засчитали. Но в итоге вторая половина матч все равно прошла под диктовку Полесья.

На 51-й минуте Чоботенко все же забил третий гол, а на 72-й Гайдучик довел счет до разгромного.

Статистика матча Оболонь - Полесье 10-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Полесье 0:4
Голы: Андриевский, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 72

Владение: 36% - 64%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 5 - 6
Угловые: 2 - 2

Оболонь: Федоровский – Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов (Пасич, 66), Ильин – Прокопенко, Чех (Черненко, 80), Курко (Кулаковский, 60) – Устименко (Бычек, 60), Суханов (Козлов, 66).

Полесье: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко (Хадрой, 46) – Борел, Велетень (Йосефи, 76), Андриевский (Таллес, 60), Шепелев (Назаренко, 46), Брагару – Филиппов (Гайдучик, 64).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье Оболонь

