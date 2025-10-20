Кудровка расписала ничью с Металлистом 1925

Команда Младена Бартуловича увлекла инициативу в дебюте. Номинальные хозяева вынужденно прижались к собственным воротам. Однако, создать настоящую остроту у ворот Кудровки гости не смогли.

Постепенно подопечные Василия Баранова отодвинули игру подальше от владений Яшкова. А на 35-й минуте Кудровка повела в счете. Это Сторчоус в касание с линии штрафной отправил мяч в дальний угол после отскока.

Второй тайм стал более интересным. В начале половины Свитюха пробил издалека рядом со штангой. В ответ Итодо заставил занервничать Яшкова, едва не выпустившего мяч за линию. Далее Свитюха закрутил сферу в штангу.

Но давление Металлист 1925 года было более серьезным. На 66-й минуте Итодо с линии вратарской отправил мяч за линию в суматохе после углового. Гости пытались вырвать победу, но Яшков справился с выстрелами Итодо и Калитвинцева.

В конце концов, цифры на табло больше не изменились. Металлист 1925 остался шестым в турнирной таблице (16 очков). В свою очередь Кудровка занимает 11-е место (11 пунктов).

Статистика матча Кудровка – Металлист 1925 9-го тура чемпионата Украины

Кудровка – Металлист 1925 – 1:1

Голы: Сторчоус, 35 – Итодо, 67

Удары: 10 - 18

Удары в створ: 3 - 8

Угловые: 1 - 15

Фолы: 7 - 12

Кудровка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук – Лосенко (Матвеев, 82), Думанюк – Свитюха (Рогозинский, 65), Сторчоус (Коркишко, 82), Козак – Легостаев (Литовченко, 82)

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк (Капинус, 85) – Литвиненко (Когут, 76), Калюжный, Калитвинцев – Антюх, Итодо, Рашица (Забергджа, 90)

Предупреждения: Яшков – Когут

