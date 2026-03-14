Кудровка с отмененным голом сыграла вничью с Вересом

В субботу, 14 марта, Кудровка принимала дома Верес.

Команды довольно долго разгонялись, и голевых моментов было совсем немного. До самого конца тайма казалось, что Верес должен забивать, но забила Кудровка.

Однако в момент вмешался арбитр и отменил взятие ворот из-за руки у Глущенко.

Второй тайм не получился ярче первого. Команды так и не сумели забить ни одного гола, хотя у гостей было пара неплохих моментов, с которыми справился Караващенко.

Кудровка - Верес 0:0

Кудровка: Караващенко — Мачелюк, Фарина (Коллахуазо, 40), Сердюк (Векляк, 81), Гусев — Глущенко, Думанюк, Нагнойный — Морозко (Кисиль, 62), Овусу (Беляев, 81), Легостаев (Таипи, 62)

Верес: Горох — Корнийчук, Гончаренко, Ципот, Стамулис — Ян (Годя, 68), Харатин (Клёц, 75), Бойко — Гонсалвеш (Шарай, 68), Помба (Баия, 46), Ндукве (Стень, 85)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!