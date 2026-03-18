Хирн развеял инсайдерскую информацию о встрече экс-чемпионов супертяжёлого веса

Накануне обозреватель бокса Гарет Дэвис заявил, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о поединке, однако промоутер Джошуа Эдди Хирн поделился совсем другой информацией.

Он сообщил, что никакой договорённости между боксерами нет, и вся информация, которую предоставил Дэвис, является полностью неправдивой.

Абсолютно ничего не подписано на бой Джошуа против Фьюри. Никаких договорённостей нет. Были разговоры серьёзные разговоры до аварии (в конце прошлого года) — о том, что он сначала подерётся с Джейком Полом, затем проведёт бой в феврале или марте в Саудовской Аравии, а потом выйдет против Тайсона Фьюри. Но затем произошла авария.

"С тех пор практически не было разговоров об этом поединке, за исключением последних нескольких дней, обсуждений с Раканом Альхарти и компанией Sela о том, чтобы заново рассмотреть этот план", - цитирует Хирна The Stomping Ground.

