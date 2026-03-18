iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Интера - среди главных целей Барселоны на трансферном рынке

Каталонцы выбирают между Бастони, Аке и защитниками Тоттенхэма.
Сегодня, 13:42       Автор: Валентина Чорноштан
Алессандро Бастони / Getty Images
Алессандро Бастони / Getty Images

Популярное издание ESPN сообщает, что Барселона не отказывается от идеи подписать Алессандро Бастони.

Несмотря на высокий ценник на 26-летнего защитника, Деку следит за ситуацией вокруг итальянца.

Помимо Бастони каталонская команда рассматривает двух защитников Тоттенхэма - Луку Вушковича и Микки ван де Вена, а также Натана Аке, который выступает за Манчестер Сити.

Отмечается, что Бастони является одним из ведущих кандидатов, однако его трансфер потребует свыше 50 млн евро.

К слову, Винисиус близок к достижению Месси в матчах с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

"Моя последняя работа": Флик намекнул на завершение карьеры в Барселоне "Моя последняя работа": Флик намекнул на завершение карьеры в Барселоне
Лапорта подтвердил новый контракт Флика Лапорта подтвердил новый контракт Флика
Барселона согласовала новый контракт с главным тренером Барселона согласовала новый контракт с главным тренером
Барселона нацелилась на игрока из Эредивизи Барселона нацелилась на игрока из Эредивизи

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: второй день ответных матчей Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 114:58
Экс-инженер Шумахера - об Мерседесе: "Они немного скрывают реальное положение дел"
НБА14:40
Сан-Антонио разнёс Кингз и установил рекорд
Бокс14:09
Тренер Дюбуа раскрыл план на бой с Уордли и вспомнил поражения от Усика
Европа13:42
Лидер Интера - среди главных целей Барселоны на трансферном рынке
Европа13:04
МЮ принял решения о судьбе своего капитана
Биатлон12:37
Йоханнес Клэбо выступит на Кубке мира в США
НБА12:06
Лидер Милуоки временно вне игры после неудачного приземления
Украина11:42
Кудровка официально расторгла контракт с центральным защитником
Формула 111:08
Феррари проведёт обкатку обновлённого болида
Европа10:39
Спаллетти продлевает работу с Ювентусом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK