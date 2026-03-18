Лидер Интера - среди главных целей Барселоны на трансферном рынке

Каталонцы выбирают между Бастони, Аке и защитниками Тоттенхэма.

Популярное издание ESPN сообщает, что Барселона не отказывается от идеи подписать Алессандро Бастони.

Несмотря на высокий ценник на 26-летнего защитника, Деку следит за ситуацией вокруг итальянца.

Помимо Бастони каталонская команда рассматривает двух защитников Тоттенхэма - Луку Вушковича и Микки ван де Вена, а также Натана Аке, который выступает за Манчестер Сити.

Отмечается, что Бастони является одним из ведущих кандидатов, однако его трансфер потребует свыше 50 млн евро.

К слову, Винисиус близок к достижению Месси в матчах с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

