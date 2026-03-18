Винисиус близок к достижению Месси в матчах с Ман Сити в ЛЧ

Стал самым результативным игроком Реала против Манчестер Сити.
Сегодня, 08:33       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор в матчах против Манчестер Сити в Лиге чемпионов забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

Таким образом, бразилец совершил восемь результативных действий в матчах против английской команды.

Отмечается, что именно в играх против Манчестер Сити Винисиус совершил больше всего результативных действий в рамках турнира. На втором месте по этому показателю находятся Ливерпуль (5 голов, 2 ассиста) и Шахтер (4 гола, 3 ассиста).

Добавим, что только Лионель Месси может похвастаться большим количеством результативных действий в матчах против Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов - у аргентинца их 9.

Ранее появилась информация о состоянии голкипера Реала, который не смог доиграть матч против Манчестер Сити 17 марта.

Статьи по теме

Реал в большинстве второй раз обыграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов Реал в большинстве второй раз обыграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Лунин вышел на второй тайм матча с Манчестер Сити Лунин вышел на второй тайм матча с Манчестер Сити
Мбаппе и Беллингем вернулись в заявку Реала на ответный матч с Манчестер Сити Мбаппе и Беллингем вернулись в заявку Реала на ответный матч с Манчестер Сити
Гвардиола призывает Ман Сити к камбэку против Реала Гвардиола призывает Ман Сити к камбэку против Реала

Последние новости

Европа08:33
Винисиус близок к достижению Месси в матчах с Ман Сити в ЛЧ
Лига Чемпионов08:08
Челси провел худшее двухматчевое противостояние в истории
Европа07:43
Реал победил Манчестер Сити, но потерял Куртуа на ближайшие матчи
Европа07:16
Футбол сегодня: второй день ответных матчей Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:15
Лига чемпионов: ПСЖ повторно разгромил Челси, Арсенал обыграл Байер, Реал прошел Манчестер Сити
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Реал в большинстве второй раз обыграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов23:31
Лунин вышел на второй тайм матча с Манчестер Сити
Европа23:12
Лидер Милана разочаровал клуб и может быть продан
Лига Чемпионов22:25
Спортинг совершил безумный камбек против Буде/Глимт на пути в 1/4 финала Лиги чемпионов
Европа21:56
"Моя последняя работа": Флик намекнул на завершение карьеры в Барселоне
