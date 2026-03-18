Винисиус близок к достижению Месси в матчах с Ман Сити в ЛЧ

Стал самым результативным игроком Реала против Манчестер Сити.

Вингер Реала Винисиус Жуниор в матчах против Манчестер Сити в Лиге чемпионов забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

Таким образом, бразилец совершил восемь результативных действий в матчах против английской команды.

Отмечается, что именно в играх против Манчестер Сити Винисиус совершил больше всего результативных действий в рамках турнира. На втором месте по этому показателю находятся Ливерпуль (5 голов, 2 ассиста) и Шахтер (4 гола, 3 ассиста).

Добавим, что только Лионель Месси может похвастаться большим количеством результативных действий в матчах против Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов - у аргентинца их 9.

Vinícius Júnior now has seven goal involvements against Manchester City in the UEFA Champions League (3 goals, 4 assists).



His joint-most against a side in the competition along with Liverpool and Shakhtar Donetsk. ⚽️ pic.twitter.com/06sQS1BxKT — Squawka Live (@Squawka_Live) March 17, 2026

