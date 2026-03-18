Реал победил Манчестер Сити, но потерял Куртуа на ближайшие матчи

Кадровые проблемы, бельгийский голкипер может пропустить дерби с Атлетико.
Сегодня, 07:43       Автор: Валентина Чорноштан
Тибо Куртуа / Getty Images

Тибо Куртуа провёл первый тайм матча с Манчестер Сити с повреждением, а на второй уже попросил замену.

Бельгийский голкипер получил перегрузку приводящей мышцы правого бедра, из-за которой и попросил провести остаток матча на скамейке запасных.

Отмечается, что повреждение он получил на предматчевой разминке, как раз перед стартовым свистком.

По данным COPE, теперь состояние 33-летнего вратаря ставит под вопрос его участие в ближайших матчах, а именно в мадридском дерби, которое состоится 22 марта.

