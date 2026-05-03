Сборная Украины по хоккею оформила первую победу на ЧМ-2026

В воскресенье, 3 мая, сборная Украины по хоккею провела второй матч на ЧМ-2026.

Напомним, что в первом туре наша команда уступила сборной Польши 3:2.

Во втором же туре соперником "сине-желтых" стала Литва.

Первую шайбу закинул Игорь Мережко в самом конце первого периода. Она стала единственной в первой трети игры.

Со стартом второго периода Украина удвоила свое преимущество благодаря успешному броску Даниила Трахта, но довольно быстро литовцы отыграли одну шайбу.

В третьем же периоде ни одна из команд не сумела забить, и в итоге Украина удержала победу. Благодаря этому наша команда поднялась на четвертую строчку в группе.

Чемпионат мира-2026. Дивизион IA. 2-й тур

Украина — Литва 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

