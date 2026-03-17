Манчестер Сити - Реал 1:2: обзор матча и результат игры 17.03.2026

Мадридская команда с двумя победами над "горожанами" вышла в четвертьфинал.

Во вторник, 17 марта, Манчестер Сити принимал на своем поле Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После домашней разгромной победы 3:0 мадридская команда в гостях закрепила результат, обыграв соперника со счетом 2:1.

Определяющий неприятный для Манчестер Сити эпизод случился на 20-й минуте - хозяева поля остались вдесятером и получили пенальти в свои ворота. Прямую красную карточку заработал капитан "горожан" Бернарду Силва после того, как рукой отбил удар Винисиуса Жуниора в собственной штрафной, а арбитр указал на точку. Одиннадцатиметровый удар успешно реализовал сам бразилец и вывел гостей вперед.

Тем не менее еще до перерыва Манчестер Сити в меньшинстве удалось отыграться усилиями Эрлинга Холанда. На 41-й минуте после розыгрыша углового и прострела Жереми Доку от лицевой мяч оказался у норвежца, который из пределов вратарской переправил его в сетку.

На второй тайм Реалу пришлось снять с игры Тибо Куртуа, получившего травму, а его место в воротах занял украинский голкипер Андрей Лунин.

После перерыва соперники были даже более результативными, однако все взятия ворот были отменены из-за офсайдов. Так, со стороны хозяев поля не по правилам отличились Жереми Доку и Райан Аит-Нури, а у гостей - Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор.

Все же уже в компенсированное время Реал добыл победу, а Винисиус оформил дубль. На 90+3-й минуте Орельен Чуамени навесил с правого фланга, а бразилец в касание замкнул с линии вратарской.

В четвертьфинале Реал встретится с победителем противостояния Баварии и Аталанты. В первом матче мюнхенцы разнесли соперника со счетом 6:1.

Статистика матча Манчестер Сити - Реал 1/8 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Реал 1:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Холанд, 41 - Винисиус Жуниор, 22 (пен.), 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.91 - 2.93

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 22 - 14

Удары в створ: 8 - 7

Угловые: 9 - 6

Фолы: 6 - 7

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес (Семеньо, 57), Хусанов, Диаш (Геи, 46), Аит-Нури - Силва, Родри (Гонсалес, 74), Рейндерс (Аке, 46) - Шерки, Холанд (Мармуш, 57), Доку.

Реал: Куртуа (Лунин, 46) - Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдигер, Гюйсен, Ф. Гарсия - Вальверде, Чуамени, Питарч (Анхель, 74) - Гюлер (Камавинга, 74), Диас (Мбаппе, 69), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Хусанов - Мбаппе, Александер-Арнольд.

Удаление: Силва, 20.

