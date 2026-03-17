Спортинг - Буде/Глимт 5:0: обзор матча и результат игры 17.03.2026

Португальская команда ошеломила норвежского соперника на своем поле.
Сегодня, 22:25       Автор: Игорь Мищук
Спортинг победил Буде/Глимт / Getty Images

Во вторник, 17 марта, лиссабонский Спортинг принимал на своем поле Буде/Глимт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После разгромного поражения 0:3 в первом поединке португальская команда дома раздавила оппонента, обыграв его 5:0 в дополнительное время и вырвав путевку в четвертьфинал.

Спортинг на протяжении противостояния полностью превзошел своего соперника, однако первый тайм завершил с минимальным преимуществом. На 34-й минуте начало будущему камбеку положил Гонсалу Инасиу, замкнув головой подачу с углового.

Во второй половине встречи по истечении часа игры интригу заострил Педру Гонсалвеш, удвоив преимущество своей команды после передачи от Луиса Суареса. А в овертаймы матч перевел уже сам Суарес, успешно реализовав пенальти, назначенный за игру рукой игроком Буде/Глимт в своей штрафной.

Уже в начале дополнительного времени Максимилиан Араухо вывел Спортинг вперед по сумме двух матчей, отправив мяч под левую стойку ворот из пределов штрафной. Окончательно же добил норвежского соперника по занавес встречи Рафаэл Нел, получив мяч справа в штрафной и мощно пробив в ближний верхний угол.

В четвертьфинале Спортинг встретится с победителем противостояния между Арсеналом и Байером. Первый матч эти команды завершили вничью 1:1.

Статистика матча Спортинг - Буде/Глимт 1/8 финала Лиги чемпионов

Спортинг - Буде/Глимт 5:0 д.в. (первый матч - 0:3)

Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.), Араухо, 92, Нел, 120+1

Ожидаемые голы (xG): 3.34 - 0.53
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 37 - 9
Удары в створ: 14 - 3
Угловые: 16 - 4
Фолы: 16 - 11

Спортинг: Силва - Фреснеда, Куарежма (Дебаст, 64), Инасиу, Араухо (Файе, 110) - Юльманн, Морита (Сантуш, 68) - Катаму, Тринкау (Диоманде, 110), Гонсалвеш (Браганса, 68) - Суарес (Нел, 116).

Буде/Глимт: Хайкин - Шевольд, Бьортуфт, Гуннерсен (Алисами, 106), Бьоркан - Эвьен (Басси, 85), Берг, Фет (Аукленн, 90) - Бломберг (Дюбвик Мяяття, 85), Хег (Хелмерсен, 79), Хауге (Сальтнес, 79).

Предупреждения: Юльманн, Фреснеда, Сантуш - Бломберг, Хег, Басси, Сальтнес.

