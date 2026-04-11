Манчестер Сити начал работу по трансферу хавбека Спортинга

Близок к подписанию Юлманда, несмотря на интерес Ювентуса и МЮ.

Хавбек Мортен Юлманд заинтересовал Манчестер Сити, горожане хотят подписать его этим летом, сообщает A Bola.

По имеющейся информации, команда из Манчестера уже провела конкретные шаги по обеспечению подписания датчанина.

Отмечается, что за полузащитником следили Ювентус и Манчестер Юнайтед, однако горожане уже провели переговоры со Спортингом, тем самым опередив конкурентов.

Португальский клуб заявил, что хочет за 26-летнего игрока от 40 до 50 млн евро, но также есть фактор, который усложнит трансфер, а именно отступные за игрока в размере 80 млн евро.

