iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити начал работу по трансферу хавбека Спортинга

Близок к подписанию Юлманда, несмотря на интерес Ювентуса и МЮ.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Мортен Юлманд / Getty Images

Хавбек Мортен Юлманд заинтересовал Манчестер Сити, горожане хотят подписать его этим летом, сообщает A Bola.

По имеющейся информации, команда из Манчестера уже провела конкретные шаги по обеспечению подписания датчанина.

Отмечается, что за полузащитником следили Ювентус и Манчестер Юнайтед, однако горожане уже провели переговоры со Спортингом, тем самым опередив конкурентов.

Португальский клуб заявил, что хочет за 26-летнего игрока от 40 до 50 млн евро, но также есть фактор, который усложнит трансфер, а именно отступные за игрока в размере 80 млн евро.

Тем временем в АПЛ Вест Хэм усугубил положение Тоттенхэма в турнирной таблице чемпионата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Спортинг Лиссабон

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK