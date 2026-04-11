"Я - охотник, а не добыча": Фьюри жёстко высказался - о бое с Махмудовым

Уже 11 апреля состоится бой британца Тайсона Фьюри против россиянина Арсланбека Махмудова на стадионе Тоттенхэма в Лондоне. Боксёры уже успели взвеситься и поделиться своими комментариями перед предстоящим поединком.

Бывший чемпион хэвивейта Тайсон Фьюри поделился с журналистами, чем же это его возвращение отличается от предыдущих.

"Каждый раз, когда я ухожу, у меня нет ни малейшего намерения возвращаться, но спустя несколько месяцев, когда я отвожу детей в школу, я начинаю скучать по боксу и по всему, что связано с большими боями. У меня всё ещё есть любовь к этому, поэтому я возвращаюсь", — сказал боксёр.

В этот раз всё будет по-другому, потому что впервые за долгое время я — охотник, а не добыча. Мне жаль Махмудова, он выходит против Тайсона Фьюри без травм, и я сделаю из этого показательное выступление. Я снесу ему голову с плеч.

