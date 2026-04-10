Фьюри оказался немного тяжелее Махмудова
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) после своего очередного возобновления карьеры в ближайшем бою встретится в ринге с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 КО).
Поединок состоится 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.
Накануне боя будущие соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Под Фьюри весы показали 121,5 кг, тогда как Махмудов оказался почти на полтора килограмма легче - 120,2 кг.
Результаты взвешивания Фьюри - Махмудов:
- Тайсон Фьюри - 121,5 кг
- Арсланбек Махмудов - 120,2 кг
Также британский и российский боксеры устроили финальную дуэль взглядов перед боем.
FURY IS BACK ‼️— Ring Magazine (@ringmagazine) April 10, 2026
Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov face off one last time before their fight #FuryMakhmudov | April 11th | LIVE on Netflix | Tottenham Hotspur Stadium
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!