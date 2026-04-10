Фьюри оказался немного тяжелее Махмудова

Соперники взвесились перед боем и устроили финальную дуэль взглядов.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) после своего очередного возобновления карьеры в ближайшем бою встретится в ринге с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 КО).

Поединок состоится 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.

Накануне боя будущие соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Под Фьюри весы показали 121,5 кг, тогда как Махмудов оказался почти на полтора килограмма легче - 120,2 кг.

Результаты взвешивания Фьюри - Махмудов:

  • Тайсон Фьюри - 121,5 кг
  • Арсланбек Махмудов - 120,2 кг

Также британский и российский боксеры устроили финальную дуэль взглядов перед боем.

