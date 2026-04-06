"Буду валять дурака": Фьюри раскрыл неожиданный план на бой с россиянином

Британский экс-чемпион рассказал, как собирается провести поединок.
Вчера, 23:31       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своих планах на ближайший бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Британский чемпион отметил, что собирается получить удовольствие от поединка, но будет стремиться нокаутировать оппонента.

"Я собираюсь получать удовольствие. Я буду валять дурака, опускать руки, держать их за спиной и дразнить его. Он начнет раздражаться, и потом я его нокаутирую.

Конечно, у него мощный и очень опасный удар. Если он попадет как следует, то может убить. Поэтому нужно быть максимально собранным в каждом таком поединке", - сказал Фьюри в комментарии OOOSCH TV.

Бой Фьюри - Махмудов состоится 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.

