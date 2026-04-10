Фьюри - о долгожданной схватке с Джошуа: "Слышал, что мы дерёмся в Лондоне"

Промоутер MF Pro заявил дату боя, а Тайсон опровергает слухи.
Тайсон Фьюри / Getty Images
Накануне промоутер Калле Зауэрлянд заявил, что схватка супертяжей Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа уже запланирована на сентябрь в Дублине в этом году, и все договоры касательно боя улажены.

Однако уже 10 апреля Тайсон Фьюри высказался об этом. Британец прокомментировал заявление о  том, что бой с Джошуа уже готов.

Да, чувак. Я тоже такое слышал. Всё это воздушные замки. Знаешь, сколько я таких сообщений слышал? Слышал, что мы дерёмся в Америке. Слышал, что мы дерёмся в Лондоне. Я вообще много разных сообщений слышал. О том и об этом.

А ещё обо всём том, чем я, по мнению окружающих, должен был бы сейчас заниматься. Но я так скажу: если бой состоится — здорово! Если бой не состоится — тоже здорово! Если нашей очной схватке суждено состояться, то Бог сделает так, чтобы она состоялась.

Также Фьюри рассказал, как смотрел бой Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера.

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
