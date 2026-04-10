Тайсон Фьюри: "Если я буду так же плох, застрелите меня"

Поделился эмоциями от просмотра боя Чисора – Уайлдер.
Сегодня, 09:53       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как смотрел бой Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера и какие эмоции испытал, наблюдая за поединком.

"Мне было тяжело это смотреть. Было грустно - я никогда в жизни не видел, чтобы двое мужчин так сильно опустились, как эти двое" - цитирует британца Talksport.

И я подумал: неужели я следующий? Это я? Поэтому я сказал команде: "Если я хотя бы на 10% окажусь так же плох, как эти парни в бою, выведите меня на ринг и застрелите".

Напомним, победителем стал Уайлдер по решению судей.

Добавим, что Фьюри провел битву взглядов с Махмудовым.

