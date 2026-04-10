Фьюри провел битву взглядов с Махмудовым
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) в своем первом бою после очередного возобновления карьеры встретится в ринге с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 КО).
Поединок состоится 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.
Читай также: "Буду валять дурака": Фьюри раскрыл неожиданный план на бой с россиянином
Перед боем Фьюри и Махмудов провели традиционную дуэль взглядов. Впрочем, серьезной психологической битвы не вышло, поскольку оппоненты, сойдясь лицом к лицу, начали дурачиться.
Напомним, ранее Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя против Махмудова.
