Смертельная лавина в Норвегии унесла жизнь перспективной лыжницы

Трагедия в горах привела к гибели 29-летней спортсменки.

Участница серии Ski Classics Гуро Йордхайм погибла в результате схода лавины. Об этом сообщает NordicMag.

Норвежская лыжница во время тренировки на этой неделе в норвежском Хемседале погибла в результате схода лавины. Добавим, что в этом году в горных регионах был повышенный уровень лавинной опасности.

Отмечается, что 29-летняя Йордхайм скончалась до приезда спасателей, поэтому врачи не смогли помочь лыжнице.

Йордхайм завершила свою спортивную карьеру в прошлом году, наибольшую часть карьеры она провела в известной марафонской серии Ski Classics.

