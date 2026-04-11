Вест Хэм усугубил положение Тоттенхэма

Разгром Вулверхэмптона привел "шпор" в зону вылета АПЛ.
Сегодня, 08:38       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Тоттенхэма / Getty Images
Игроки Тоттенхэма / Getty Images

Накануне Вест Хэм встретился с Вулверхэмптоном и обыграл его со счётом 5:0. Такой результат «молотобойцев» помог им выйти на 17-е место, а Тоттенхэму - опуститься на 18-ю позицию соответственно.

Отмечается, что "шпоры" завершили день в зоне вылета впервые с 8 августа 2015 года.

Тогда команда потерпела поражение в стартовом туре чемпионата, однако по итогам того сезона смогла финишировать на третьем месте.

Добавим, что сейчас между Тоттенхэмом и Вест Хэмом отставание составляет два очка, и лондонская команда сыграет в воскресенье, 12 апреля, против Сандерленда.

