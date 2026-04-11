Вест Хэм усугубил положение Тоттенхэма
Накануне Вест Хэм встретился с Вулверхэмптоном и обыграл его со счётом 5:0. Такой результат «молотобойцев» помог им выйти на 17-е место, а Тоттенхэму - опуститься на 18-ю позицию соответственно.
Отмечается, что "шпоры" завершили день в зоне вылета впервые с 8 августа 2015 года.
Тогда команда потерпела поражение в стартовом туре чемпионата, однако по итогам того сезона смогла финишировать на третьем месте.
2015 - Tottenham Hotspur will end the day in the Premier League relegation zone for the first time since 8 August 2015, when they lost 1-0 to Man Utd via a Kyle Walker own goal on the opening day of 2015-16. Warning. pic.twitter.com/jjUjaGD3Vo— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2026
Добавим, что сейчас между Тоттенхэмом и Вест Хэмом отставание составляет два очка, и лондонская команда сыграет в воскресенье, 12 апреля, против Сандерленда.
