Шахтер - АЗ 3:0: видео голов и лучших моментов матча 09.04.2026

Вашему вниманию обзор поединка Лиги конференций с участием "горняков".
Сегодня, 00:30       Автор: Игорь Мищук
Шахтер - АЗ: видео голов матча / Getty Images

В четверг, 9 апреля, Шахтер встречался в польском Кракове с АЗ в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.

"Горняки" в противостоянии с нилерландским соперником сумели добыть отличный результат под конец встречи, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Матч начался с неприятного для Шахтера инцидента, когда в столкновении с соперником в подкате потерял сознание Изаки Силва. Бразильский легионер быстро пришел в себя и даже вернулся в игру, однако все же в середине тайма был заменен. А команды до перерыва обошлись без забитых мячей.

Нулевой результат продержался до 72-й минуты, пока Педриньо да Силва мощным ударом из-за пределов штрафной в левую девятку не вывел хозяев поля вперед. А уже вскоре Алиссон Сантана довел счет до разгромного, оформив дубль. Сначала на 81-й минуте бразилец забил после углового, а спустя две минуты успешно замкнул передачу от Эгиналду.

Ответный матч АЗ и Шахтера состоится в Нидерландах в четверг, 16 апреля, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - АЗ в 1/4 финала Лиги конференций:

1:0 – Педриньо, 72

2:0 – Алиссон, 81

3:0 – Алиссон, 83

Шахтер - АЗ 3:0

Голы: Педриньо да Силва, 72, Алиссон, 81, 83

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо да Силва (Назарина, 89), Очеретько, Изаки (Бондаренко, 24) - Алиссон (Конопля, 89), Элиас (Траоре, 74).

АЗ: Зут - Гус, Пенетра, ван Дейл - Майкума (Дейкстра, 46), Смит, Мейнанс, де Вит - Патати (Уфкир, 77), Перротт (Мердинк, 74), Садик (Дал, 55).

Предупреждения: Пенетра, где Вит.

Источник: MEGOGO

