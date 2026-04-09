Шахтер с дублем Алиссона уверенно обыграл АЗ

В четверг, 9 апреля, Шахтер в условно домашнем матче встречался с АЗ Алкмаар в рамках четвертьфинала Лиги конференций.

Матч сразу начался с неприятного инцидента. Изаки Силва потерял сознание после фола, но после оказания медицинской помощи все же вернулся на поле. Однако штаб Шахтера решил не рисковать и снял бразильца с игры.

В остальном же команды провели довольно серый, однако равный первый тайм и ушли на перерыв.

Второй тайм сразу же начался на других скоростях. Сначала Педриньо отправил мяч в перекладину, а затем Патати не сумел переиграть Ризныка. А далее "горняки" наконец сумели переломить ход матча и забрать себе инициативу.

И лишь на 72-й минуте Педриньо ударом в девятку открыл счет в матче, а АЗ посыпался. Менее чем через 10 минут Алиссон удвоил преимущество Шахтера и почти сразу же оформил дубль и окончательный счет матча.

Шахтер - АЗ Алкмаар 3:0

Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Очеретько, Педриньо (Назарина, 89), Изаки (Бондаренко, 24), Алиссон (Конопля, 89), Невертон (Эгиналду, 74) - Кауан Элиас (Траоре, 74)

АЗ: Зут - Гус, Пенетра, ван Дейл - Майкума (Дийкстра, 46), Смит, Мейнанс, де Вит - Патати (Уфкир, 73), Перротт (Мердинк, 74), Садик (Даал, 55).

