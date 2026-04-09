Игрок Шахтера потерял сознание в начале матча с АЗ

Изаки Силва пострадал в столкновении с соперником.
Сегодня, 22:28       Автор: Игорь Мищук
Изаки потерял сознание / Getty Images

В четверг, 9 апреля, Шахтер принимает в польском Кракове АЗ в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.

Поединок начался с жуткого эпизода. Уже на четвертой минуте бразильский легионер "горняков" Изаки Силва потерял сознание после столкновения в подкате с игроком АЗ Месом де Витом.

Бразильцу оказали медицинскую помощь, после чего он быстро пришел в сознание. Игрок на несколько минут покинул поле, но выразил готовность продолжать и вернулся в игру.

Впрочем, все же вскоре Изаки не смог продолжить игру из-за травмы головы и был заменен на 24-й минуте на Артема Бондаренко.

