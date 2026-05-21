Фрайбург - Астон Вилла 0:3: видео голов и лучших моментов матча 20.05.2026

Вашему вниманию обзор финального поединка еврокубкового турнира.
Сегодня, 01:10       Автор: Игорь Мищук
Астон Вилла разгромила Фрайбург / Getty Images

В среду, 20 мая, в Стамбуле состоялся финала Лиги Европы, в котором Фрайбург встречался с Астон Виллой.

Подопечные Унаи Эмери одержали убедительную победу и завоевали трофей, разгромив соперника со счетом 3:0.

Астон Вилла под конец первого тайма обеспечила себе комфортное преимущество, сумев дважды поразить ворота Фрайбурга. На 41-й минуте Юри Тилеманс отличился результативным ударом слета после навеса, а перед самым перерывом Эмилиано Буэндия отличным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку.

Во второй половине финального поединка английская команда довела результат до разгромного усилиями Моргана Роджерса, который замкнул на ближней стойке передачу с левого фланга.

Вашему вниманию видео всех голов финального матча Лиги Европы Фрайбург - Астон Вилла:

Фрайбург - Астон Вилла 0:3

Фрайбург: Атуболу - Кюблер (Макенго, 73), Гинтер, Лингарт (Розенфельдер, 61), Трой - Эггештайн, Хефлер (Хелер, 61) - Бесте (Гюнтер, 86), Манзамби, Грифо (Шергант, 73) - Матанович.

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Торрес (Мингз, 88), Динь (Матсен, 81) - Линделеф (Онана, 66), Тилеманс (Луис, 88) - Макгинн, Роджерс, Буэндия (Санчо, 81) - Уоткинс.

Предупреждения: Трой - Буэндия, Кэш, Макгинн.

Источник: MEGOGO

