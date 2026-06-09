Реал сделал официальное предложение по Альваресу

Реал объявил, что сделал официальное предложение по Хулиану Альваресу.

Мадридцы предложили Атлетико за форварда 150 млн евро, однако получили отказ.

В официальном сообщении Реала говорится, что Атлетико сослался на отступные аргентинца в размере 500 млн евро.

Однако на этом история не закончилась. Атлетико начал высмеивать Реал в социальных сетях, а в итоге опубликовал большой ироничный пост.

1. У вас обрезано видео с папой римским, где он сказал, что болеет и за Атлетико.

2. Вы, видимо, перепутали воспитанность с благодарностью, но чтобы развеять все сомнения: мы вас ни за что не благодарим.

3. Мы не изучали и не рассматривали никакого предложения по Хулиану.

4. Как мы можем не ладить, если вы смешите нас даже больше, чем Барселона?

P.S. Пока у нас хорошие отношения с вашим новым президентом, может, перестанете уводить игроков из нашей академии? Большое спасибо.

Ранее также сообщалось, что Реал подписал рекордный спонсорский контракт.

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