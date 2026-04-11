iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Денвер разгромил Оклахому, Кливленд уступил Атланте

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:05       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images

В ночь на субботу, 11 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пятнадцать матчей.

Результаты матчей НБА за 10 апреля

Атланта – Кливленд – 124:102 (27:22, 34:26, 35:17, 28:37)

Атланта: Макколлум (29), Александер-Уокер (18), Джонсон (18 + 9 подборов + 5 потерь), Дэниэлс (13 + 10 подборов + 12 передач), Оконгву (2) – старт; Куминга (15), Кисперт (8), Брэдли (7), Гуйе (5), Рисаше (4), Винсент (3), Ньюэлл (2), Уоллес (0).

Кливленд: Харден (20 + 5 потерь), Тайсон (15), Э. Мобли (10), Уэйд (3), Струс (2) – старт; Проктор (15), Шредер (7), Энаруна (7), Портер (6), Нэнс (4), Томлин (4), Миникс (4), Сарр (3), Эллис (2).

Вашингтон – Майами – 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35)

Вашингтон: Кэррингтон (30), Кулибали (25), Гилл (10), Риз (10), Блэк (8) – старт; Райли (16), Купер (11 + 7 передач), Уоткинс (7).

Майами: Фонтеккьо (24), Адебайо (20 + 11 подборов + 8 передач), Якучионис (16), Уэйр (12 + 8 подборов), Уиггинс (11) – старт; Ларссон (24 + 6 передач), Хакес (23 + 8 передач), Джонсон (10), Голдин (0), Янг (0), Гарднер (0), Килс (0).

Шарлотт – Детройт – 100:118 (30:36, 35:32, 25:25, 10:25)

Шарлотт: Болл (27 + 8 передач), Миллер (22), Кнюппель (10), Бриджес (10 + 8 подборов), Диабате (8) – старт; Уайт (11), Колкбреннер (4), Г. Уильямс (2), Тиллман (2), Джеймс (2), Мэнн (2), Грин (0), Коннотон (0).

Детройт: Дюрен (20 + 9 подборов), Д. Робинсон (19), Каннингем (14 + 7 передач), Томпсон (12 + 6 передач), Харрис (8) – старт; Холланд (13), Грин (6), Дженкинс (6), Леверт (6), Стюарт (5), Хертер (5), Рид (4 + 7 подборов), Сассер (0), Ланир (0).

Бостон – Новый Орлеан – 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36)

Бостон: Хаузер (24), Браун (23 + 7 потерь), Уайт (9), Кета (7 + 10 подборов), Уолш (6) – старт; Притчард (21 + 10 передач), Гарза (14), Вучевич (14), Гонсалес (10), Шайерман (9), Харпер (7), Шульга (0).

Новый Орленан: Фирс (36 + 6 передач), Куин (25 + 11 подборов), Пул (11 + 5 потерь), Пиви (2), Луни (0) – старт; Хоукинс (20), Одуро (12 + 12 подборов), Александер (10), Дикинсон (2).

Индиана – Филадельфия – 94:105 (21:28, 30:30, 26:31, 17:16)

Индиана: Уокер (17), Джексон (16 + 6 передач), Томпсон (15), Поттер (13 + 10 подборов), Браун (7) – старт; Питер (9), Хафф (8 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Топпин (7 + 7 подборов), Слоусон (2 + 5 потерь), Джонс (0).

Филадельфия: Макси (32 + 8 подборов), Джордж (21), Эджкомб (16 + 9 подборов), Убре (15 + 7 подборов), Бона (3) – старт; Драммонд (10 + 16 подборов), Граймс (4), Эдвардс (2), Барлоу (2).

Нью-Йорк – Торонто – 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31)

Нью-Йорк: Брансон (29), Таунс (22 + 10 подборов), Бриджес (13), Харт (3), Ануноби (2) – старт; Альварадо (12), Кларксон (10), Хукпорти (8), Шэмет (8), Диавара (3), Дадье (2), Сохан (0), Джемисон (0).

Торонто: Ингрэм (16 + 6 передач), Барнс (15), Уолтер (15), Шэд (5), Пелтль (4) – старт; Мамукелашвили (17 + 8 подборов), Дик (7), Мобо (6), Лоусон (5), Мартин (3), Бэттл (2).

Милуоки – Бруклин – 125:108 (38:24, 28:30, 33:30, 26:24)

Милуоки: Грин (35), Райан (28), Принс (18 + 10 подборов), Тернер (13 + 5 блок-шотов), Дженг (12 + 12 передач) – старт; Симс (11 + 10 подборов), Кузма (8 + 5 потерь), Джексон (0).

Бруклин: Этьенн (23), Смит (19 + 8 подборов + 10 передач), Сараф (15), Лидделл (13), Скотт (11) – старт; Траоре (14), Уилсон (13 + 7 подборов + 7 передач).

Сан-Антонио – Даллас – 139:120 (37:26, 31:39, 40:28, 31:27)

Сан-Антонио: Вембаньяма (40 + 13 подборов), Фокс (18 + 10 передач), Шэмпени (14 + 7 подборов), Харпер (13 + 6 передач), Васселл (5) – старт; К. Джонсон (17), Барнс (15), Брайан (12), Маклафлин (3), Корнет (2 + 7 подборов), Ингрэм (0).

Даллас: Флэгг (33), Кристи (16), Миддлтон (14), Нембхард (13 + 7 передач), Бэгли (2) – старт; Джонсон (13), Пулакидас (12), Сиссе (7 + 8 подборов), Смит (6), Пауэлл (4 + 11 подборов).

Чикаго – Орландо – 103:127 (26:28, 27:36, 26:35, 24:28)

Чикаго: Джонс (23), Миллер (15 + 7 подборов), Бузелис (14 + 8 подборов), Секстон (12), Олбрич (6 + 9 подборов) – старт; Диллингэм (13), Уильямс (8), Маккланг (7), Ги (5), Кавамура (0).

Орландо: Ф. Вагнер (25), Банкеро (14 + 9 подборов + 7 передач), Саггс (12), Картер (11), Бэйн (2) – старт; Кэйн (20 + 8 подборов), Битадзе (15 + 11 подборов), Ричардсон (8), Блэк (8), Картер (7), Каслтон (3), да Силва (2 + 6 передач), Моралес (0), Пенда (0).

Денвер – Оклахома – 127:107 (34:27, 25:24, 31:34, 37:22)

Денвер: Валанчюнас (23 + 17 подборов), Стротер (22), Хардуэй (13), Б. Браун (10 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (9) – старт; Родди (21), Пикетт (13), Джонс (7), Ннаджи (5), Холмс (2), Симпсон (2).

Оклахома: Карлсон (23 + 12 подборов), Маккейн (15), Топич (14 + 11 передач + 8 потерь), Уиггинс (13), Дорт (5) – старт; К. Уильямс (15 + 12 подборов), Барнхайзер (14 + 9 подборов), Сэндфорт (8).

Хьюстон – Миннесота – 132:136 (36:37, 37:32, 33:34, 26:33)

Хьюстон: Томпсон (41 + 9 подборов + 7 передач), Дюрэнт (33 + 7 подборов + 7 передач), Шенгюн (22 + 8 передач), Смит (16), Окоги (2) – старт; Шеппард (12), Капела (4), Тэйт (2), А. Холидэй (0), Исон (0).

Миннесота: Эдвардс (22), Дивинченцо (18), Андерсон (17 + 9 передач), Макдэниэлс (16 + 7 подборов + 4 блок-шота), Беранже (14) – старт; Шэннон (23), Досунму (15), Конли (9), Кларк (2).

Юта – Мемфис – 147:101 (33:30, 41:22, 36:22, 37:27)

Юта: Хинсон (30), Чендлер (26 + 10 передач), Бэйли (23 + 10 подборов), Тшибве (16 + 22 подбора), Уильямс (14) – старт; Мбенг (27 + 11 подборов + 11 передач), Кончар (11 + 11 подборов + 10 передач + 5 перехватов).

Мемфис: Уайтхэд (21), Окани (20), Бал (18), Уильямсон (13 + 13 подборов), Мэйшэк (13 + 15 подборов + 13 передач + 10 потерь) – старт; Рупер (16 + 12 подборов).

Портленд – Клипперс – 116:97 (33:24, 28:27, 25:33, 30:13)

Портленд: Авдия (35), Клинган (18 + 13 подборов), Холидэй (9), Хендерсон (9), Камара (5) – старт; Р. Уильямс (13 + 10 подборов), Мюррэй (10 + 7 подборов), Шарп (8), Тайбулл (6), Сиссоко (2), Уэсли (1), Кент (0), Янгблад (0), Ян Ханьсэнь (0).

Клипперс: Леонард (24 + 8 подборов), Б. Лопес (21), Гарлэнд (16 + 7 передач), Д. Джонс (10), Данн (5) – старт; Миллер (15), Сэндерс (4), Омьер (2), Матурин (0), Коллинз (0), Кристи (0), Батюм (0), Вашингтон (0), Педулла (0).

Сакраменто – Голден Стейт – 124:118 (32:27, 31:24, 19:38, 42:29)

Сакраменто: Картер (29 + 8 подборов), Рейно (23 + 9 подборов), Клиффорд (20 + 6 передач), Плауден (20 + 9 подборов), Ачиува (5) – старт; Монк (11), Кардуэлл (7 + 8 подборов), Хэйс (6), Макдермотт (3).

Голден Стейт: Подземски (30), Карри (11), Порзингис (11 + 7 подборов), Др. Грин (7 + 6 передач), Сантос (7 + 6 передач) – старт; Мелтон (17), Пэйтон II (10), Хорфорд (10), Леонс (7), Бэсси (6), Спенсер (2), Ричард (0).

Лейкерс – Финикс – 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9)

Лейкерс: Джеймс (28 + 12 передач), Кеннард (19), Хачимура (13), Эйтон (10), Ларэвиа (2) – старт; Вандербилт (6 + 7 подборов), Смарт (6 + 7 передач), Кнехт (5), Смит (4), Джеймс-младший (3), Тимми (2), Клебер (2), Маньон (1), Тьеро (0).

Финикс: Брукс (12), Аллен (8), Уильямс (7), Гиллеспи (5), Данн (1) – старт; О’Нил (11 + 7 подборов), Игодаро (8 + 10 подборов), Коффи (7), Буей (4), Малуач (4), Бри (3), Флеминг (3 + 5 потерь), Хантли (0).

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK