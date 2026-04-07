Хавертц на последних минутах принес победу Арсеналу

Во вторник, 7 апреля, Спортинг принимал дома Арсенал в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

В первые 20 минут команды разменялись ударами в каркас ворот, а затем игра сильно затухла. Почти без моментов команды спокойно доиграли первый тайм.

Во втором тайме Арсенал попробовал надавить, и на 63-й минуте Субименди открыл счет, однако офсайд стал причиной отмены гола.

И опять большая часть тайма прошла практически без моментов. В концовке Спортинг мог вырывать победу, но Райя в отличном прыжке отбил удар Катаму.

В итоге в компенсированное время Кай Хавертц стал главным героем матча, забив единственный гол встречи.

Спортинг - Арсенал 0:1

Гол: Хавертц, 90+1

