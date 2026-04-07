iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хавертц на последних минутах принес победу Арсеналу

Спортинг почти удержал ничью.
Вчера, 23:56       Автор: Андрей Безуглый
Кай Хавертц / Getty Images

Во вторник, 7 апреля, Спортинг принимал дома Арсенал в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

В первые 20 минут команды разменялись ударами в каркас ворот, а затем игра сильно затухла. Почти без моментов команды спокойно доиграли первый тайм.

Во втором тайме Арсенал попробовал надавить, и на 63-й минуте Субименди открыл счет, однако офсайд стал причиной отмены гола.

И опять большая часть тайма прошла практически без моментов. В концовке Спортинг мог вырывать победу, но Райя в отличном прыжке отбил удар Катаму.

В итоге в компенсированное время Кай Хавертц стал главным героем матча, забив единственный гол встречи.

Спортинг - Арсенал 0:1
Гол: Хавертц, 90+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон

Видео

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK