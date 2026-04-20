Трубин стал лучшим игроком матча со Спортингом по версии статистического портала

Бенфика накануне в матче 30-го тура чемпионата Португалии обыграла в гостях Спортинг со счетом 2:1.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин в этом поединке на 19-й минуте справился с ударом с пенальти и помог своей команде одержать победу.

От статистического портала WhoScored украинский вратарь получил оценку 8,2, став лучшим игроком матча.

У Трубина в этой игре 38 касаний мяча, пять сейвов, один пропущенный гол, пять подборов, один успешный выход на перехват, одна желтая карточка, 16 потерь мяча, 11 точных передач из 27 и один отраженный пенальти.

Источник: whoscored.com

Отметим, что украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков в матче со Спортингом на поле не появился.

Ранее сообщалось, что Бенфика рассматривает вариант продажи Судакова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!