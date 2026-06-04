Защитник Ромы может оказаться в составе чемпиона Италии

Защитник Ромы Джанлука Манчини может перейти в Интер, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что у 30-летнего игрока истекает контракт летом 2027 года. Пока стороны не могут договориться о новом.

Ситуацией готов воспользоваться Интер, который выкупит Манчини уже этим летом.

Для того, чтобы переубедить римлян "нерадзурри" готовы включить в сделку Давиде Фраттези.

В прошлом сезоне Джанлука Манчини провел 45 матчей, отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ решил отказаться от покупки росиянина.

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