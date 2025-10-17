"Внешность обманчива": Защитник Ромы высказался о характере Довбика

Защитник Ромы Джанлука Манчини поделился мнением об украинском нападающем Артеме Довбике.

Один из лидеров "джаллоросси" отметил, что считает украинца сильным игроком, который полностью выкладывается на поле.

"Может ли Довбик решать исход матча? Возможно, мы все на это надеемся. Говорят, что Артем застенчивый, но это не так, внешность обманчива. Он крепкий парень, всегда выкладывается на полную, важный игрок для нас.

Обычно, если я вижу, что товарищ по команде расстроен или немного подавлен, я стараюсь его подбодрить. С Довбиком так было в матче с Лечче, когда я сказал ему: "Либо получаешь желтую за борьбу, либо забиваешь". Так и случилось - он забил победный гол после того, как оттолкнул такого здоровяка, как Баскиротто", - рассказал Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Довбик принял участие в семи матчах Ромы во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что на Довбика претендуют три английские клубы.

