"Внешность обманчива": Защитник Ромы высказался о характере Довбика

Джанлука Манчини рассказал, что думает об украинском нападающем.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Джанлука Манчини и Артем Довбик / Getty Images
Джанлука Манчини и Артем Довбик / Getty Images

Защитник Ромы Джанлука Манчини поделился мнением об украинском нападающем Артеме Довбике.

Один из лидеров "джаллоросси" отметил, что считает украинца сильным игроком, который полностью выкладывается на поле.

Читай также: Рома верит в Довбика. Тренер подтвердил роль пенальтиста

"Может ли Довбик решать исход матча? Возможно, мы все на это надеемся. Говорят, что Артем застенчивый, но это не так, внешность обманчива. Он крепкий парень, всегда выкладывается на полную, важный игрок для нас.

Обычно, если я вижу, что товарищ по команде расстроен или немного подавлен, я стараюсь его подбодрить. С Довбиком так было в матче с Лечче, когда я сказал ему: "Либо получаешь желтую за борьбу, либо забиваешь". Так и случилось - он забил победный гол после того, как оттолкнул такого здоровяка, как Баскиротто", - рассказал Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Довбик принял участие в семи матчах Ромы во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что на Довбика претендуют три английские клубы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Джанлука Манчини артем довбик

