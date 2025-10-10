Рома верит в Довбика. Тренер подтвердил роль пенальтиста

Недавно прошёл матч в рамках Лиги Европы, в котором Рома сыграла против Лилля. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу французской команды.

Матч запомнился тем, что было назначено три пенальти в ворота Лилля, все три из которых голкипер сумел отбить. Добавим, что два пенальти пробивал украинский форвард Артем Довбик.

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался о том, собирается ли забрать у украинца роль пенальтиста команды:

"Пенальти? Будет возможность. Артем — пенальтист, а не импровизатор", — цитирует Гасперини TuttoMercato.

Добавим, что в текущем сезоне Довбик забил один гол и сделал одну результативную передачу в семи матчах.

