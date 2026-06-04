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Футбол

ПСЖ решил отказаться от покупки еще одного росиянина

Клуб не будет выкупать алексея батракова.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

ПСЖ решил отказаться от трансфера алексея батракова, пишет Le Parisien.

Напомним, что парижский клуб активно следил за хавбеком локомотива. Спортивный директор клуба Луиш Кампуш потратил немало времени на батракова.

Но в итоге ПСЖ решил отказаться от этой идеи и сосредоточиться на других направлениях.

Издание утверждает, что теперь ключевой целью парижан стал нападающий Борнмута Эли Жуниор Крупи, а также клуб хочет усилить позицию голкипера.

На текущий момент ПСЖ рассматривает трансфер 18-летнего кипера Милана Алессандро Лонгони.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль интересуется вингером ПСЖ.

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