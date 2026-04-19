iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Подвиг Трубина позволил Бенфике обыграть Спортинг

Украинец записал на свой счет отбитый пенальти.
Вчера, 22:19       Автор: Андрей Безуглый
Спортинг - Бенфика / Getty Images

В воскресенье, 19 апреля, Спортинг принимал дома Бенфику. Анатолий Трубин вышел в старте, а Георгий Судаков остался на скамейке.

Уже на 17-й минуте Трубина пришлось стать героем матча. Украинец отразил удар Суареса с пенальти, и не позволил сопернику открыть счет.

Вскоре пенальти заработали уже "орлы" и Шильдеруп уверенно обыграл Руй Сильву. Остаток первого тайма прошел в относительно спокойном темпе.

А вот во втором команды устроили настоящую перестрелку, однако гола пришлось ждать аж до 72-й минуте. С ударом Мориты Трубин уже ничего не мог поделать.

Зато в самом финале матча Спортинг забил второй мяч, но арбитр в итоге его отменил. И пока игроки "львов" не могли смириться с решением, Бенфика провела быструю атаку и вырвала победу в матче.

Спортинг - Бенфика 1:2
Голы: Морита, 72 - Шильдеруп (пенальти), 27, Силва, 90+3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Спортинг Лиссабон

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK