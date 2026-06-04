Звезда Ньюкасла интересен двум грандам лиги

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали может покинуть команду летом, пишет Фабрицио Романо.

На текущий момент наиболее активно интересуется игроком Арсенал, однако пока не планирует предпринимать какие-либо действия.

Также итальянец является планом Б для Манчестер Сити. "Горожане" ведут переговоры по Эллиоту Андерсону, который является приоритетным вариантом.

Если же с Ноттингемом не удастся договориться, то именно Тонали станет целью Сити.

Ранее также сообщалось об интересо со стороны Манчестер Юнайтед, но манкунианцы, по слухам, уже завершают сделку по Эдерсону.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ решил отказаться от покупки росиянина.

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