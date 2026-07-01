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Футбол

Тоттенхэм сделал предложение по звезде Ньюкасла

Сандро Тонали оценили в 100 млн евро.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Тоттенхэм сделал официальное предложение по Сандро Тонали, утверждает Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, лондонский клуб предложил 100 млн евро за итальянского полузащитника.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает хавбека Ньюкасла в 80 млн евро. Но "сороки" могут отказаться и от такой суммы.

Ньюкасл хотел бы сохранить итальянца, но на текущий момент еще ничего не решено. Тоттенхэм пока ждет ответа от клуба.

В прошлом сезоне Сандро Тонали провел 53 матча, отличившись тремя голами и семью ассистами.

Ранее также Тоттенхэм уже согласовал трансфер другого хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сандро Тонали

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