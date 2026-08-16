Онофрийчук выиграла вторую медаль ЧМ

Украинка стала второй в упражнениях с булавой.

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла еще одну медаль ЧМ.

Напомним, что накануне спортсменка стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем.

Также украинка пробилась в финале упражнений с булавой и многоборья. В последнем Онофрийчук остановилась в шаге от медали.

А вот в упражнениях с булавой украинка показала отличный результат и завоевала серебряную медаль.

ЧМ-2026. Упражнение с булавами

Стилияна Николова (Болгария) — 30,150 балла Таисия Онофрийчук (Украина) — 30,050 балла Мария Борисова — 30,050 балла

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