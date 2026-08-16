iSport.ua
Русский Українська
Другие

Онофрийчук выиграла вторую медаль ЧМ

Украинка стала второй в упражнениях с булавой.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла еще одну медаль ЧМ.

Напомним, что накануне спортсменка стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем.

Также украинка пробилась в финале упражнений с булавой и многоборья. В последнем Онофрийчук остановилась в шаге от медали.

А вот в упражнениях с булавой украинка показала отличный результат и завоевала серебряную медаль.

ЧМ-2026. Упражнение с булавами

  1. Стилияна Николова (Болгария) — 30,150 балла
  2. Таисия Онофрийчук (Украина) — 30,050 балла
  3. Мария Борисова — 30,050 балла

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м
Канселу вернется в Барселону Канселу вернется в Барселону
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
Динамо в непростом матче справилось с Колосом Динамо в непростом матче справилось с Колосом

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
просмотров
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
просмотров
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
просмотров

Последние новости

Водные21:35
Шеремет стал чемпионом Европы в заплыве на 50 м
Европа20:50
Канселу вернется в Барселону
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и Динамо одержали победы в своих матчах
Украина19:58
Динамо в непростом матче справилось с Колосом
Европа19:05
Арсенал - обладатель Суперкубка Англии
Гимнастика18:35
Онофрийчук выиграла вторую медаль ЧМ
Европа18:07
Арсенал забил самый быстрый гол в Суперкубке Англии за 58 лет
Украина17:20
Шахтер за счет быстрого гола обыграл Харьков
Европа16:55
Боруссия подпишет лучшего ассистента Эредивизии
Гимнастика16:25
Онофрийчук принесла Украине первое золото за 13 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK