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Футбол

Боруссия подпишет лучшего ассистента Эредивизии

Джои Верман пошел на повышение.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Джои Верман / Getty Images
Джои Верман / Getty Images

Боруссия согласовала переход Джои Вермана, пишет Фабрицио Романо.

ПСВ согласился продать 27-летнего хавбека за 21 млн евро. Сам игрок подпишет пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Верман провел 41 матч, отличившись 8 голами и 15 результативными передачами, став лучшим ассистентом Эредивизии.

В ближайшее время стороны подготовят все бумаги, трансфер должен состояться уже в ближайшие дни.

Ранее также сообщалось, что звезда Челси может отправиться в Саудовскую Аравию.

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