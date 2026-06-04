Костюк обновит личный рекорд благодаря выступлению на Ролан Гарросе

Украинская теннисистка Марта Костюк вскоре установит новый личный рекорд.

Напомним, ранее спортсменка стала первой представительницей Украины в полуфинале Ролан Гарроса.

Такое достижение позволит Костюк с понедельника подняться на 12-ю строчку рейтинга WTA. Ранее украинка занимала максимум 15-ю строчку.

По итогам открытого чемпионата Франции две позиции потеряет Элина Свитолина, которая выбыла в четвертьфинале турнира как раз в матче с Костюк.

А главной сенсацией станет представительница Польши Майя Хвалинска, пробившаяся в финал. Уже сейчас 122-я ракетка мира поднялась в лайв-рейтинге на 93 позиции, остановившись около топ-20.

Со всеми результатами Марты Костюк в 2026 году вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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