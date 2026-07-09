Костюк остановилась в полуфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в финал Уимблдона.

В своем жебютном полуфинале украинка встретилась с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Оба сета вышли очень напряженными для обеих спортсменок, но оба раза Носкова уверенней завершала игру.

Как итог, 0:2 для Костюк и вылет со второго подряд полуфинала Грэндслэмов. Соперницей же Носковой в финале станет ее соотечественница Каролина Мухова.

Уимблдон-2026. Полуфинал, женщины

Марта Костюк (Украина, 12) — Линда Носкова (Чехия, 9) (4:6, 4:6)

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