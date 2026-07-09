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Хорнер рассказал, какую должность хочет в Формуле-1

Экс-босс Ред Булл хочет побеждать.
Сегодня, 21:22       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер прокомментировал свое будущее.

Британец заявил, что сейчас все еще является свободным агентом, хотя хотел бы вернуться в Формулу-1, но только на своих условиях.

Хорнер хочет получить важную должность и бороться только за победы.

Каждую неделю появляются слухи о том, что я куда-то перехожу. В целом приятно, что обо мне продолжают говорить. Подобные слухи неизбежны, однако до недавнего времени я не имел права чего-либо предпринимать.

Если говорить о возвращении в Ф-1, то мне не интересно быть просто одним из винтиков в механизме. Я уже более чем доказал, на что способен. Так что если я и вернусь в Формулу-1, то только на ту должность и в той роли, которая позволит мне действительно на что-то влиять, продвигать изменения, побеждать. И я понимаю, что на любой другой менее значимой роли быстро во всем разочаруюсь. Ведь если нельзя работать ради победы – тогда какой в этом смысл?

Ранее также Тото Вольфф признал отставание своей команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хорнер

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